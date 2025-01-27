Математик Михаил Вербицкий объявлен в розыск за призывы к терроризму

Tекст: Мария Иванова

Вербицкий объявлен в розыск Министерством внутренних дел, сообщает ТАСС. Математик, входящий в реестр экстремистов и террористов, разыскивается в связи с возбужденным уголовным делом о призывах к терроризму. В базе розыска указано, что он разыскивается «по статье УК», однако конкретная статья не указана.

По данным правоохранительных органов, уголовное дело против Вербицкого возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

На данный момент Михаил Вербицкий находится за пределами России. Расследование продолжается, власти принимают меры для его задержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес математика и блогера Михаила Вербицкого в перечень лиц, признанных экстремистами и террористами. Против Вербицкого, выступавшего за удары по России, возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму.