«Северный Ветер»: Сотрудники ТЦК мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет

Tекст: Антон Антонов

«Сотрудники ТЦК вместе с полицейскими принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет, предварительно обвинив их в сотрудничестве с российскими военнослужащими в 2022 году. В качестве доказательств использовались фотографии в соцсетях, сделанные украинцами или их родителями в подростковом возрасте в феврале – марте 2022 года», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Черниговскую область перебросили дополнительные подразделения украинской военной полиции для поимки дезертиров. По оценкам украинской стороны, этот регион считается лидером по числу сбежавших украинских военнослужащих.

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают углубляться в Сумскую область. Удары наносились по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Березы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и поселка Хотень.

В Шосткинском районе российские штурмовые подразделения ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 21 участке до 800 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и рядом с соседними населенными пунктами.

В Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах, у села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к районному центру, где российские штурмовые группы продвинулись до 900 м.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по силам и технике ВСУ в районах Варваровки, Волоховского, Избицкого, Колодезного, Катериновки, Весёлого, Слобожанского и села Уды.

Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в районе крупного логистического узла ВСУ – поселка Казачья Лопань. Подразделения РХБЗ «Севера» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям ВСУ в районе села Уды.

На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на десяти участках до 500 м, стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, где артиллерия и операторы БПЛА атаковали выявленные цели. На Великобурлукском направлении бои идут в лесах возле Петро-Ивановки.

Боевая группа из состава пятой отдельной бригады Нацгвардии Украины бежала с позиций восточнее Петро-Ивановки, оставив заминированные останки собственных сослуживцев.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировкой «Север» установлен контроль над Охримовкой в Харьковской области.

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