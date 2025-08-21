Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Авиаудары ВКС России поразили пункты ВСУ и склад БПЛА в ДНР и Черниговской области
Военные России уничтожили авиабомбами объекты ВСУ в ДНР и Черниговской области
Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.
Российские военные нанесли авиационные удары по временным пунктам дислокации и складу беспилотников ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяча Черниговской области, передает Минобороны в Telegram.
В официальном заявлении отмечается: «В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт временной дислокации и склад БПЛА 24-й омбр ВСУ в районе Константиновки (ДНР) и пункт временной дислокации личного состава 144-й омбр ВСУ в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области. Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции».
В результате авиаударов цели уничтожены, что подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, войска России вытеснили украинские подразделения из ключевых позиций под Северском и усилили контроль над стратегическим перекрестком на южных окраинах Федоровки. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики на Украине групповым ударом.