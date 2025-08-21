Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
ВС России поразили групповым ударом объекты энергетики Украины
В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу.
Кроме того удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 294 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 728 беспилотников, 625 ЗРК, 24 697 танков и других бронемашин, 1 588 боевых машин РСЗО, 28 772 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 095 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России поразили использовавшиеся для поставок горючего ВСУ причальные сооружения.
За день до этого ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ.
В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.