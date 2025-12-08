Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.23 комментария
Марочко сообщил об активизации ВСУ на краснолиманском направлении
Подразделения Вооруженных сил Украины на минувшей неделе активизировались на краснолиманском направлении, однако российские силы сохранили за собой инициативу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины существенно активизировались на краснолиманском направлении за последнюю неделю, передает ТАСС.
«Противник [на минувшей неделе] активизировался на краснолиманском направлении. В целом, инициатива была на нашей стороне, позитивная динамика у российских войск сохранялась», – заявил Марочко, подчеркивая, что российские силы продолжают контролировать ситуацию.
По оценке эксперта, на западных рубежах Луганской Народной Республики в течение недели проходили ожесточенные боевые действия. Российские войска закрепились и продвинулись вперед, что привело к освобождению Волчанска в Харьковской области, а также населенных пунктов Безымянное и Клиновое в Донецкой Народной Республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Герасимов сообщил о заходе штурмовиков группировки «Запад» в Красный Лиман. Андрей Марочко отметил проседание обороны украинских войск у Северска и Красного Лимана. Денис Пушилин заявил о прорыве Вооруженных сил России под Красным Лиманом.