Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска смогли заметно продвинуться по переднему краю на западных рубежах Луганской народной республики, оборона Вооруженных сил Украины серьезно ослабла в районах Северска и Красного Лимана, передает ТАСС.

Марочко сообщил: « На западных рубежах ЛНР ВС РФ продолжали развивать успех на купянском, богуславском, краснолиманском и северском направлениях. Позитивная динамика у российских войск сохранялась. По всей ЛБС отмечено проседание оборонительной линии ВФУ, особенно это было заметно в районе населенного пункта Северска и Красного Лимана. Противник основные усилия сосредоточил на удержании занимаемых позиций и террористической деятельности».

По оценкам эксперта, потери ВСУ в зоне действий сразу трех группировок – «Север», «Юг» и «Запад» – за минувшую неделю составили порядка 4160 украинских боевиков и наемников, что превышает цифры предыдущей недели на 240 человек.

Самый серьезный урон в живой силе был нанесен противнику на направлениях работы Южной группировки войск России, наступающей в районах Северска, Краматорска и Константиновки. За неделю российские военные уничтожили 330 автомобилей, 69 боевых бронемашин – на семь больше, чем ранее, три танка, 35 артиллерийских орудий, а также 98 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, что на 21 выше прошлых показателей. Также были уничтожены 74 склада боеприпасов, горючего и других материальных ресурсов.

