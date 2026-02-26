Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Минобороны рассказало о пользе собак для реабилитации ветеранов СВО
Ветераны СВО прошли психологическую реабилитацию с помощью канистерапии
В подмосковном санатории применили канистерапию для помощи ветеранам спецоперации, что дало заметный положительный эффект в борьбе со стрессом, сообщили в Минобороны.
Ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак. Об этом рассказала статс-секретарь и замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что программа канистерапии способствует улучшению эмоционального состояния военнослужащих, помогает им справиться с тревожностью и стрессом. Ветераны сами рассказывают, что совместные игры и занятия с собаками-терапевтами приносят положительные эмоции и эффективны для снятия внутреннего напряжения.
Анна Цивилева подчеркнула, что Министерство обороны планирует и дальше поддерживать развитие новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, включая терапию для лечения посттравматического стрессового синдрома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России запустили программу спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов СВО.
Ранее сообщалось, что Фонд «Защитники Отечества» намерен включить протезирование после остеоинтеграции в меры поддержки ветеранов спецоперации. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реабилитация участников СВО должна также предусматривать помощь в профессиональном самоопределении.