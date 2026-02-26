Минобороны рассказало о пользе собак для реабилитации ветеранов СВО

Ветераны СВО прошли психологическую реабилитацию с помощью канистерапии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак. Об этом рассказала статс-секретарь и замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что программа канистерапии способствует улучшению эмоционального состояния военнослужащих, помогает им справиться с тревожностью и стрессом. Ветераны сами рассказывают, что совместные игры и занятия с собаками-терапевтами приносят положительные эмоции и эффективны для снятия внутреннего напряжения.

Анна Цивилева подчеркнула, что Министерство обороны планирует и дальше поддерживать развитие новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, включая терапию для лечения посттравматического стрессового синдрома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России запустили программу спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что Фонд «Защитники Отечества» намерен включить протезирование после остеоинтеграции в меры поддержки ветеранов спецоперации. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реабилитация участников СВО должна также предусматривать помощь в профессиональном самоопределении.



