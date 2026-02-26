  • Новость часаПутин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО
    Зеленский боится послевоенной Украины
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    26 февраля 2026, 18:22 • Новости дня

    Минобороны рассказало о пользе собак для реабилитации ветеранов СВО

    Ветераны СВО прошли психологическую реабилитацию с помощью канистерапии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном санатории применили канистерапию для помощи ветеранам спецоперации, что дало заметный положительный эффект в борьбе со стрессом, сообщили в Минобороны.

    Ветераны спецоперации на Украине, проходящие реабилитацию в подмосковном клиническом санатории «Солнечногорский», получают психологическую поддержку с помощью специально обученных собак. Об этом рассказала статс-секретарь и замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что программа канистерапии способствует улучшению эмоционального состояния военнослужащих, помогает им справиться с тревожностью и стрессом. Ветераны сами рассказывают, что совместные игры и занятия с собаками-терапевтами приносят положительные эмоции и эффективны для снятия внутреннего напряжения.

    Анна Цивилева подчеркнула, что Министерство обороны планирует и дальше поддерживать развитие новых методов реабилитации и ресоциализации ветеранов, включая терапию для лечения посттравматического стрессового синдрома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России запустили программу спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов СВО.

    Ранее сообщалось, что Фонд «Защитники Отечества» намерен включить протезирование после остеоинтеграции в меры поддержки ветеранов спецоперации. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реабилитация участников СВО должна также предусматривать помощь в профессиональном самоопределении.


    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    25 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    Хуснуллин: Развитие сегмента домокомплектов позволит строить дешевое жилье

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    26 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер пенсии для федеральных государственных гражданских служащих в России превысил 39 тыс. рублей на начало 2026 года, следует из данных системы Социального фонда страны.

    Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 января 2026 года составил 39 268 рублей, передает РИА «Новости». По данным Социального фонда России, общее количество получателей таких выплат составляет 97,3 тыс. человек.

    Работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают выплаты в среднем 40 341 рубль, а неработающие – 39 167 рублей. При этом большинство пенсионеров из числа федеральных служащих, а именно 89 тыс. человек, не работают и получают выплаты в соответствии с текущим законодательством.

    Выплаты формируются исходя из трудового стажа, должности и длительности службы, что отражается на итоговой сумме пенсии для каждой категории гражданских служащих.

    Газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иванова-Швец сообщила, на сколько вырастут соцпенсии в апреле. Сенатор Мельникова напомнила условия досрочной пенсии врачей и педагогов. Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте.

    26 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил в ответ на обращение «господин президент» во время визита в Кремль.

    Соответствующее видео опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

    Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Белорусский лидер приехал на автомобиле Aurus. Во время встречи комендант Кремля Сергей Удовенко поприветствовал его словами: «господин президент». Лукашенко с иронией ответил: «Хорошо бы твои слова – да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану».

    Перед началом заседания президенты России и Белоруссии обменялись короткой беседой, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    26 февраля 2026, 00:33 • Новости дня
    Умер актер и режиссер Владимир Довжик

    Актер и режиссер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни

    Умер актер и режиссер Владимир Довжик
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны», «Склифосовский» Владимир Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет, о чем сообщили в театре «Человек», где он служил с 1998 года.

    «Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство», – сообщили коллеги Довжика во «ВКонтакте».

    Они запомнили его разноплановым, умным, тонким актером и талантливым режиссером.

    Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года, в 1993 году окончил ВТУ им. Б. В. Щукина (курс А. Бурова), а с 1998 года служил в московском Театре-студии «Человек».

    26 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией

    Путин: Россия и Белоруссия восстановят пригородное ж/д сообщение

    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Белоруссия намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами, объявил президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    Путин отметил, что транспортная сеть, соединяющая две страны, продолжает расширяться, передает ТАСС. По его словам, принято решение о воссоздании пригородных железнодорожных маршрутов между приграничными областями.

    Ранее первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    26 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины

    Орбан направил военных для охраны энергетики от диверсий Украины

    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    26 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76 прозвучали два закодированных голосовых сообщения с необычными наборами слов и цифр.

    Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», вновь активировалась 26 февраля, сообщает Телеграм-канал «УВБ-76 логи».

    Первый сигнал был зафиксирован в 12:32 по московскому времени, в эфире прозвучало: «НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932». Второе сообщение было передано в 13:55 и содержало фразу: «НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442».

    УВБ-76 – российская загадочная радиостанция, известная также как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», работает на коротковолновой частоте и периодически транслирует голосовые передачи со словами и числами. Большую часть времени эфир заполняет характерный жужжащий фон, который иногда прерывается подобными сообщениями.

    Официальное назначение радиостанции и смысл передаваемых сообщений не раскрываются. В экспертном сообществе предполагают, что станция используется для передачи секретных сигналов военным структурам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля радиостанция «Судного дня»  передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.

    25 февраля 2026, 20:18 • Новости дня
    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»

    Депутат Госдумы Горячева: Весь мир подпевает песне «Сигма бой»

    Депутат Госдумы Горячева заступилась за песню «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева из партии «Новые люди» прокомментировала инициативу о запрете песни «Сигма бой».

    Она заявила, что подобная идея – это попытка навесить политический ярлык на детское музыкальное произведение, которое приобрело огромную популярность и сделало Россию предметом обсуждения по всему миру, передает ТАСС.

    Горячева напомнила, что на круглом столе в Госдуме руководитель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил приравнять песню к распространению нацизма. Парламентарий раскритиковала такое сравнение. «Пока весь мир подпевает песне «Сигма бой», у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах – это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России», – подчеркнула парламентарий.

    Депутат отметила, что нацизм – это преступная идеология, приведшая к миллионам жертв, а не повод для легкомысленных сравнений с поп-музыкой. Она добавила, что традиционные ценности заключаются в любви и уважении, а не в стремлении объявлять деструктивным все, что может показаться неправильным.

    Ранее песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе.

    26 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ

    Григоренко и Орешкин назначены сопредседателями комиссии по ИИ

    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред правительства России и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, а также заместитель главы администрации президента Максим Орешкин назначены сопредседателями президентской комиссии по искусственному интеллекту.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

    В состав комиссии вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Также среди членов – мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии.

    26 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Брань на польском языке выдала наемников ВСУ в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкая брань на польском языке выдала местоположение польских наемников в многоэтажке Димитрова, рассказали в российских силовых структурах.

    Громкая ссора на польском языке помогла российским военным обнаружить польских наемников, укрывающихся в одном из жилых домов Димитрова, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах, нехарактерная для местных жителей речь и использование брани на польском привлекли внимание бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    25 февраля 2026, 23:18 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации 60 дронов ВСУ над регионами России за три часа

    Силы ПВО ликвидировали за три часа 60 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило о ликвидации силами ПВО 60 дронов ВСУ над регионами России за три вечерних часа.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 27 сбили над территорией Республики Крым, еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, девять беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

    Кроме того четыре дрона сбили над Курской и три – над Брянской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО  перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами в среду днем.


