Начала работу спортивно-восстановительная программа для ветеранов СВО в России

Tекст: Валерия Городецкая

Одним из первых курс прошел ветеран из Ростовской области и участник турниров «Кубок Защитников Отечества» Владислав Тараненко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин отметил, что организация не только вовлекает ветеранов СВО в адаптивный спорт, но и предлагает им медицинское сопровождение высшего уровня. «Каждый из наших защитников, в том числе и те, кто серьезно занимается спортом, находится на сопровождении социальных координаторов фонда во всех филиалах страны. И если появится спортсмен, который получит во время тренировки или соревнований серьезную травму, мы организуем телемедицинскую консультацию с коллегами из Центра спортивной медицины, посмотрим все документы и примем решение, когда, как и в каком объеме ему эту помощь оказать. Конечно, мы не говорим ни о каких квотах – все, кто будет нуждаться в такой высокотехнологичной спортивной реабилитации, ее получат», – подчеркнул он.

Диагностика у специалистов центра показала, что у Тараненко были мышечные осложнения после ранения, которые удалось устранить благодаря комплексному лечению и использованию специализированного оборудования. Руководитель центра Алексей Хан рассказал, что команда работает с пациентами совместно с психологами и обладает всем необходимым оборудованием для коррекции и персонализации программ восстановления.

Тараненко отметил, что после реабилитации ему стало легче переносить нагрузки и контролировать баланс, благодаря использованию робота и электростимуляторов. Он призвал других ветеранов не жалеть себя и заниматься спортом для физического и морального восстановления.

С 2023 года ФМБА России и фонд «Защитники Отечества» организовали систему комплексной реабилитации, включая высокотехнологичное протезирование и применение VR-технологий. Полный курс помогает снизить уровень стресса у пациентов и ускоряет адаптацию к новым условиям, что подтверждается результатами выписки участников программы.

В мае в Петербурге открыли центр протезирования для ветеранов СВО.