Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
В Петербурге открыли центр протезирования для ветеранов СВО
На базе ЦИТО «Балтийский» стартовала работа центра, предоставляющего полный комплекс услуг по протезированию и реабилитации для ветеранов СВО и других пациентов.
Церемония открытия нового Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации в Петербурге состоялась 27 мая, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди участников были статс-секретарь – заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, губернатор города Александр Беглов, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и руководитель ЦИТО Виктор Спектор.
Центр, расположенный в центральной части Петербурга, занимает более 1500 кв. метров и оснащен современным реабилитационным оборудованием. Здесь будут предоставлять комплексные услуги по протезированию, реабилитации и адаптации пациентов, в том числе ветеранов СВО из Северо-Западного федерального округа.
Цивилева отметила: «Многие наши защитники, получившие ранения на спецоперации, – молодые, активные люди. Фонд «Защитники Отечества» делает все возможное, чтобы у ветеранов, вставших на защиту Родины, была возможность жить полноценной, активной жизнью – работать, учиться, заниматься спортом, помогать семье. Качественное протезирование предполагает целый комплекс мер: от диагностики и подбора конструкции до обучения и адаптации. Мы активно работаем над созданием сети современных региональных центров протезирования, чтобы герои могли получать всю необходимую помощь рядом с домом без изнурительных переездов. Наша цель – не просто восстановить подвижность, а вернуть радость движения. Через современные технологии, индивидуальные тренировки и постоянное сопровождение мы даем возможность бегать, плавать, путешествовать и добиваться новых высот».
В день запуска центра было подписано трехстороннее соглашение между фондом «Защитники Отечества», Ростехом и администрацией города. Документ обеспечивает центр техническими средствами реабилитации и обучением пациентов их использованию. В дальнейшем филиал рассчитывает увеличить выпуск протезов с 500 до 1200 изделий в год. Центр также будет обеспечивать спортивными и индивидуальными экзопротезами.