Росстат сообщил о двукратном росте миллионных зарплат в России

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2025 году зарплаты свыше 1 млн рублей получали 45 тыс. 428 россиян, что почти вдвое больше показателя двухлетней давности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

В 2023 году таких работников насчитывалось 24 тыс. 400. Исследование охватило 28,4 млн работников из 95,4 тыс. организаций, не включая малый бизнес.

Большинство сотрудников с доходами от 1 млн рублей трудятся в сферах информации и связи (9,9 тыс.), торговли (6,7 тыс.), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.) и финансовых компаниях (6,2 тыс.). В 2023 году основные высокодоходные работники были заняты в торговле, промышленности и финансах.

Из общего числа миллионеров 34 тыс. 399 человек получали до 2 млн рублей, 5 тыс. 728 – от 2 до 3 млн рублей, а более 3 млн – 5 тыс. 301. Доля россиян с зарплатой выше миллиона составила 0,16% против 0,08% два года назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минэкономразвития заявило, что к 2028 году среднемесячные номинальные зарплаты в России могут достичь почти 133 тыс. рублей.