В Минэкономразвития дали прогноз по росту зарплат в России к 2028 году

Минэкономразвития: Зарплаты россиян превысят 132 тыс. рублей к 2028 году

Tекст: Евгения Караваева

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян могут превысить 130 тыс. рублей к 2028 году, передает ТАСС со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2026–2028 годы.

Согласно опубликованным данным, к 2028 году этот показатель достигнет 132 тыс. 940 рублей. В текущем году среднемесячная номинальная зарплата оценивается в 102 тыс. 728 рублей, в 2026 году – 114 тыс. 420 рублей, а в 2027 году – 123 тыс. 880 рублей.

По информации Росстата, реальные заработные платы россиян в 2024 году выросли на 9,1% по сравнению с 2023 годом.

Ожидается, что в 2025 году реальные заработные платы увеличатся на 6,8%, в 2026 году – на 5,7%. В 2027 и 2028 годах темпы роста замедлятся до 4,1% и 3,2% соответственно. Рост реальных денежных доходов населения прогнозируется на уровне 6,2% в 2025 году, 4,8% – в 2026 году, а затем 3,5% и 3,1% в 2027 и 2028 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работница завода в Ленинградской области затруднилась назвать президенту Владимиру Путину размер своей зарплаты, но подтвердила хорошие условия труда. Реальные располагаемые доходы населения России выросли на 20% за последние пять лет. Большинство офисных работников в России сталкиваются с переработками и ощущают необходимость доказывать свою эффективность руководству.