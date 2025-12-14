Исследование выявило зарплатные ожидания россиян на 2026 год

Tекст: Катерина Туманова

«Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей», – приводит РИА «Новости» данные опроса.

В документе уточняется, что представители ритейла и торговли ориентированы на доход в 251 200 рублей, занятые в маркетинге и рекламе – на 231 700 рублей.

При этом работники производства и агропрома рассчитывают на 217 400 рублей в месяц, занятые в строительстве и недвижимости назвали сумму 200 тысяч рублей, медицины и ветеринарии – 168 200 рублей, транспорта и логистики – 163 200 рублей.

Наименьшие зарплатные ожидания отмечены у специалистов образования и науки – 134 500 рублей, а также охраны и безопасности – 100 тыс. рублей.

В исследовании, проходившем с 1 по 4 декабря, участвовали 3,2 тыс. человек из всех регионов страны.

