В Петербурге осудили теневых банкиров, обналичивших почти 2,5 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В группе восьмерых участников приговорили к четырем годам колонии общего режима каждого и штрафам по 800 тыс. рублей в доход государства, передает ТАСС.

Андрея Ахмедова, Наталью Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Илью Шлепакова и Петра Ярмоленко взяли под стражу в зале суда. Лариса Федорец получила четыре года условно с испытательным сроком и аналогичным штрафом.

Фигуранты свою вину не признали. Суд также конфисковал у осужденных более 1 млрд рублей, 238 тыс. долларов и более 60 тыс. евро. Дополнительно под арестом остались автомобили Skoda Octavia, Mercedes-Benz GLC 220 D4MATIC и Audi А7.

По материалам дела с марта 2015 по декабрь 2017 года группа действовала как организованная, открывая и ведя счета физлиц и юрлиц без лицензии. Трое участников занимались оптовой продажей табака за наличный расчет, скрывая обороты и выдавая наличные клиентам за минусом 8% комиссии. Общий доход от схемы составил не менее 199 млн рублей.

Ранее в Мордовии задержали группу из четырех человек, которую подозревают в незаконном обналичивании 5 млрд рублей за три года.