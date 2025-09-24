Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
Мишустин: МРОТ увеличится до 27 093 рублей с 2026 года
Минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20% и достигнет 27 093 рубля с 1 января 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр отметил, что на повестке обсуждались вопросы, направленные на повышение доходов россиян, и были подготовлены поправки в законодательство, предусматривающие это увеличение, передает ТАСС.
«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», – заявил глава кабмина.
Ранее в Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%.
В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.