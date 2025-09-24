Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года

Мишустин: МРОТ увеличится до 27 093 рублей с 2026 года

Tекст: Валерия Городецкая

Премьер-министр отметил, что на повестке обсуждались вопросы, направленные на повышение доходов россиян, и были подготовлены поправки в законодательство, предусматривающие это увеличение, передает ТАСС.

«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», – заявил глава кабмина.

Ранее в Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%.

В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.