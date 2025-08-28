  • Новость часаВ Самарской области десять пассажирских поездов задержались из-за падения дрона
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    28 августа 2025, 08:57

    В Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%

    Депутат Нилов: МРОТ в России вырастет до 27 тыс. рублей в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года увеличится на 20% и составит 27 тыс. рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен вырасти примерно на 20%, передает ТАСС. Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в 2025 году МРОТ составляет 22 тыс. 440 рублей до вычета НДФЛ.

    По словам Нилова, повышение МРОТ затронет «от 4 млн до 5 млн человек». Законопроект об индексации МРОТ будет внесен правительством в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку.

    Нилов напомнил, что МРОТ рассчитывается ежегодно по специальной медианной методике. Парламентарий также подчеркнул, что даже с учетом удержания подоходного налога МРОТ в России все равно должен быть выше прожиточного минимума.

    «Считаю также необходимым, и такой законопроект уже внесен, устанавливать минимальный размер оплаты труда в час для тех, кто получает почасовую оплату труда», – добавил депутат.

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил с 2026 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 50 тыс. рублей.

    Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 16,6% и составил 22 440 рублей, что затронуло 4,2 млн человек.

    27 августа 2025, 10:25
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    27 августа 2025, 18:43
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых

    Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентгеновских снимках, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

    Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

    Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

    Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.

    27 августа 2025, 22:22
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    27 августа 2025, 16:22
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    @ Vladimir Voronin/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал включение республики в Советский Союз как насильственный процесс, заявив, что речь шла об «оккупации» и «вторжении».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение страны в состав Советского Союза «вторжением» и «оккупацией», об этом передает Общественная служба новостей, ссылаясь на интервью Алиева изданию «Аль-Арабия».

    Во время беседы Алиев подчеркнул, что не считает Баку ответственным за ухудшение отношений с Москвой. По его словам, Азербайджан действует «конструктивно и законно», однако не намерен терпеть «агрессии или неуважения».

    Алиев также заявил, что Баку ожидает от России открытия причин крушения самолета в Актау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую субботу в телефонном разговоре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    27 августа 2025, 10:44
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанный в столице иностранный гражданин, атаковавший стражей порядка, поступил так из-за ненависти к сотрудникам полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Мотивом нападения иностранного гражданина на полицейских в Москве стала ненависть к полиции, сказал собеседник ТАСС.

    Задержанного отправят на психиатрическую экспертизу для определения его состояния.

    СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    В среду в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали.

    До этого в Омской области мужчина с молотком напал на пассажирскую маршрутку после конфликта на дороге.

    До этого в Нижегородской области мужчина с бензопилой атаковал прохожего.

    27 августа 2025, 23:09
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    @ Фото: соцсети Николая Свечникова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл в не в том направлении, заявил турецкий участник заплыва Хаяти Шамильоглу.

    Российский пловец Николай Свечников сбился с курса во время массового заплыва в Босфоре, передает ТАСС.

    Турецкий участник Хаяти Шамильоглу рассказал, что «встретил Свечникова посреди пролива», когда тот плыл не в том направлении, а на юго-восток. По словам Шамильоглу, он крикнул пловцу несколько раз, чтобы тот изменил курс.

    «Я крикнул ему 10-15 раз: «Брат, брат!». Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», – отметил турецкий пловец-любитель.

    Шамильоглу пояснил, что в подобных массовых заплывах участники нередко сбиваются с маршрута, но сотрудники береговой охраны следят за их безопасностью и корректируют курс. После того как Шамильоглу увидел новость о пропаже Свечникова по телевидению, он сразу связался с береговой охраной и сообщил о месте встречи с россиянином. На указанную точку прибыли полицейские, чтобы зафиксировать координаты.

    Турецкий спортсмен добавил, что Свечников хорошо подготовлен и профессионально плавает. По его словам, россиянин плыл уверенно, и он не думает, что тот утонул. Шамильоглу предположил, что Свечников, возможно, сумел выбраться на берег.

    Ранее глава оргкомитета заплыва назвал странным исчезновение Свечникова в Босфоре.

    В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    Напомним, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Свечников оказался единственным из пловцов, кто не пришел к финишу.

    27 августа 2025, 14:48
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    @ Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство французского здравоохранения организует подготовку медучреждений к приему большого числа раненых на случай возможного военного конфликта в Европе.

    Органы здравоохранения Франции получили указание подготовить больницы к приему тысяч раненых солдат в случае масштабного военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Журнал Canard Enchaîné сообщил, что распоряжение было направлено министром здравоохранения Франции Катрин Вотрен региональным агентствам здравоохранения.

    В публикации подчеркивается, что больницы должны быть готовы принимать раненых, если в Европе произойдет крупное военное столкновение. «По указанию Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе», – приводит журнал слова из распоряжения.

    В рамках этой инициативы планируется создание специальных медцентров по приему раненых из зон боевых действий. Эти центры разместят возле крупных транспортных узлов, что позволит при необходимости оперативно отправлять иностранных военнослужащих обратно в их страны.

    Система здравоохранения должна полностью подготовиться к подобным ситуациям к марту 2026 года, согласно распоряжению министерства здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Запад использует миф о «скором нападении России» для оправдания усиления военной активности.

    27 августа 2025, 15:42
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной

    Аэровидеосъемка не выявила признаков жизни альпинистки Наговициной

    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    @ @natalina_1022

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую альпинистку Наталью Наговицину не удалось обнаружить живой на вершине пика Победы после проведения аэровидеосъемки с применением тепловизора.

    По данным пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, передает ТАСС, 27 августа была проведена очередная поисково-спасательная операция на пике Победы. В рамках операции использовались беспилотные летательные аппараты с высокоточным оборудованием и тепловизором.

    По полученным аэросъемкам специалисты проанализировали район нахождения Натальи Наговициной, которая с 12 августа оставалась на высоте 7200 метров со сломанной ногой. Экстремальные погодные условия, сильные порывы ветра и особенности местности затрудняли проведение работ.

    В сообщении ведомства говорится: «По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС Киргизии признали альпинистку Наговицину без вести пропавшей. Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной.

    27 августа 2025, 23:56
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе

    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу при встрече

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель был настолько рад повидаться с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе, что буквально запрыгнул на него, обнимаясь, при встрече.

    Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.

    «Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.

    Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

    «Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.

    Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.


    27 августа 2025, 12:02
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    27 августа 2025, 22:07
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mitchell Institute for Aerospace Studies

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение спецоперации на Украине не смогло ослабить ядерный арсенал России, который модернизирован почти полностью, считает замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

    По его словам, силами ядерного сдерживания России и их модернизацией занимались долгое время.

    «Если вы спросите меня, стали ли они слабее из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание выделяются как и прежде, что имеет приоритет над касающимися Украины задачами», – сказал генерал-лейтенант Эндрю Джебара в интервью Институту аэрокосмических исследований Митчелла.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. В Китае заявили о влиянии российского «Буревестника» на ядерный баланс.

    27 августа 2025, 14:42
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    27 августа 2025, 19:59
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время президент России Владимир Путин совершит визит в Китай, который станет беспрецедентным, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.

    Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    27 августа 2025, 09:55
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    27 августа 2025, 16:38
    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета

    В аэропорту Владикавказа задержали подозреваемого в попытке поджога самолета

    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Владикавказ задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в попытке совершения теракта с использованием поджога воздушного судна.

    Попытка поджога самолета была предотвращена в международном аэропорту Владикавказ, об этом сообщает ТАСС. УФСБ по Северной Осетии задержало двадцатипятилетнего гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта. Предполагается, что мужчина собирался устроить поджог воздушного судна непосредственно на территории аэропорта.

    В ведомстве заявили: «УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна».

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Другие детали инцидента в настоящее время не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске на несовершеннолетнюю девушку завели уголовное дело за попытку поджога транспортного объекта. Суды назначили подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.

    В поселке Шатки Нижегородской области 14-летний школьник отказался поджигать здание военкомата по требованию телефонных мошенников и тем самым спас родителей от шантажа.

    27 августа 2025, 21:18
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронт» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

  О газете
