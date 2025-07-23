Депутаты заявили о предложении повысить МРОТ до 50 тыс. рублей

Депутаты внесут в Госдуму предложение повысить МРОТ до 50 тыс. рублей

Tекст: Ирма Каплан

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 50 тыс. рублей с 1 января 2026 года в среду внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду», передает РИА «Новости».

Как сообщил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, 50 тыс. рублей – это сумма, которая позволит людям удовлетворить потребности. С 2022 года потребительные цены и инфляция растут, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре, добавил он.

В пресс-службе партии уточнили, что в первой редакции проекта предлагается увеличить МРОТ более чем в два раза от действующего уровня.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство труда предложило установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на уровне 27 093 рублей.

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года увеличился на 16,6% и достиг уровня 22 440 рублей в месяц. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил задачу повысить минимальный размер оплаты труда в России до 35 тыс. рублей к 2030 году.