А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Депутаты заявили о предложении повысить МРОТ до 50 тыс. рублей
Депутаты внесут в Госдуму предложение повысить МРОТ до 50 тыс. рублей
Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил с 2026 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей, чтобы компенсировать рост цен, предложение будет внесено в Госдуму в среду.
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 50 тыс. рублей с 1 января 2026 года в среду внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду», передает РИА «Новости».
Как сообщил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, 50 тыс. рублей – это сумма, которая позволит людям удовлетворить потребности. С 2022 года потребительные цены и инфляция растут, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре, добавил он.
В пресс-службе партии уточнили, что в первой редакции проекта предлагается увеличить МРОТ более чем в два раза от действующего уровня.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство труда предложило установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на уровне 27 093 рублей.
Минимальный размер оплаты труда с 2025 года увеличился на 16,6% и достиг уровня 22 440 рублей в месяц. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил задачу повысить минимальный размер оплаты труда в России до 35 тыс. рублей к 2030 году.