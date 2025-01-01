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Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 22 440 рублей
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.
С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 16,6%, достигнув уровня 22 440 рублей в месяц, передает РИА «Новости». Действующий в 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля, что на 18,5% выше показателя 2023 года. Это повышение затронет 4,2 млн россиян.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тыс. рублей. Также с 1 января пенсии российских пенсионеров выросли на 7,3%, что охватило 7,8 млн человек. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в феврале планируется дополнительная индексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции 2024 года.
Кроме того, заработные платы в бюджетной сфере, включая врачей, педагогов и работников культуры, проиндексированы на 13,2%. Это следует из федерального бюджета Социального фонда России. Аналогичная индексация на 13,2% будет применена к сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств. Однако индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.
Напомним, в октябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в 2025 году, что на 16,6% выше уровня 2024 года.