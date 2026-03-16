Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Германия выразила скептицизм по расширению миссии Aspides на Ормузский пролив
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнения в целесообразности расширения миссии Aspides ЕС на Ормузский пролив, подчеркнув низкую эффективность операции в Красном море.
Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль скептически отнесся к возможному расширению военно-морской миссии Европейского союза Aspides на Ормузский пролив, передает Reuters.
Вадефуль отметил, что главная задача миссии – обеспечение безопасности коммерческих перевозок через Красное море – пока не приносит ощутимых результатов.
В интервью телеканалу ARD он подчеркнул: «Именно поэтому я очень скептически отношусь к тому, что расширение Aspides на Ормузский пролив обеспечит большую безопасность». По его словам, текущая эффективность операции вызывает вопросы, а расширение зоны ответственности не гарантирует повышения уровня защиты судоходства.
Операция Aspides была развернута для защиты судов от атак в Красном море, однако предложение о ее расширении на Ормузский пролив вызвало разногласия среди европейских стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе обсуждается возможность отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.