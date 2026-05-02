Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев

По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.
Трамп назвал фейком данные о недовольстве американцев войной с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ложными опросы о недовольстве граждан военной операцией против Ирана, добавив, что повторил бы свое решение.
Президент США во время выступления во Флориде назвал чушью результаты опросов, демонстрирующих недовольство американцев военной операцией против Ирана.
«Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: «Одобрение всего 20% или 25%» – это чушь», – заявил американский лидер. Он подчеркнул, что большинство согласны с недопустимостью появления у Ирана ядерного оружия.
Президент США добавил, что несмотря на возможные негативные экономические последствия для фондового рынка и цен на нефть, у него не было иного выбора. По словам американского лидера, он должен был поступить правильно, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. По его словам, он принял решение о начале операции против Ирана осознанно и повторил бы его снова.
В исследовании Reuters/Ipsos сообщается, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%, что стало минимальным показателем за весь срок его президентства. В Reuters также отметили, что причиной этого стало разочарование американцев действиями главы Белого дома, в том числе из-за непопулярной войны с Ираном.
Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.
Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.