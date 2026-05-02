Умер экс-пилот «Формулы-1» и четырехкратный чемпион Паралимпиад Дзанарди

Tекст: Вера Басилая

Экс-пилот «Формулы-1» и четырехкратный чемпион Паралимпийских игр, итальянец Алекс Дзанарди, скончался на 60-м году жизни, передает RT. Причины смерти спортсмена пока не разглашаются, отмечается в сообщении издания La Gazzetta dello Sport.

Алекс Дзанарди выступал в «Формуле-1» с 1991 по 1994 год за команды Williams, Lotus и Jordan. В 2001 году он попал в тяжелую аварию, после которой врачи ампутировали ему обе ноги ниже колена. Несмотря на эту трагедию, Дзанарди продолжил спортивную карьеру, переключившись на велоспорт.

Благодаря своей стойкости и упорству он завоевал по две золотые медали на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер после тяжелой травмы передвигается на инвалидной коляске.

Восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в дорожно-транспортном происшествии.