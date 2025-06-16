В ДТП в Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

Tекст: Мария Иванова

Восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии, сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, передает ТАСС.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, 12-кратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», – отметил Хабибов.

Как уточняет Башинформ, Красникову было 40 лет. Спортсмен был широко известен победами, а также значительным вкладом в развитие мотогонок на льду в России.

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