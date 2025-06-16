Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.0 комментариев
В ДТП в Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников
Легендарный мотогонщик Николай Красников, которому было 40 лет, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии.
Восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии, сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, передает ТАСС.
«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, 12-кратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», – отметил Хабибов.
Как уточняет Башинформ, Красникову было 40 лет. Спортсмен был широко известен победами, а также значительным вкладом в развитие мотогонок на льду в России.
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