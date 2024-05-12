Российский триатлонист Игорь Сысоев погиб в ДТП

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. В ФТР выразили соболезнования близким и родным Сысоева. «Он был замечательным специалистом и спортсменом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Сысоев был одним из самых известных российских триатлонистов. Он дважды участвовал в летних Олимпийских играх: в 2004 году в Афинах он занял 15-е место, а в 2008 году в Пекине – 9-е.

В марте стало известно о смерти 36-летнего чемпиона России по скейт-кроссу Романа Богреца. Спортсмен получил тяжелые травмы на соревнованиях по кроссу.