Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец погиб в 36 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что Богрец был одним из лучших роллеров России, воспитал множество талантливых юных спортсменов. Он много тренировался и выступал сам, являясь образцом для подражания. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники – настолько они были быстрыми, легкими и эффектными, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

В Федерации роллер-спорта России рассказали, что 30 марта на соревнованиях по кроссу в Петербурге Богрец получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. В пресс-службе выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что данный исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех.

Как рассказал источник «Рен-ТВ» спортсмен на большой скорости упал и ударился об ограждение, преодолевая трассу с препятствиями. По его словам, мужчина получил тяжелую травму головы, переломы и травмы груди. Отмечается, что врачи сразу оказали первую помощь роллеру.