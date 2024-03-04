Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».3 комментария
Двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП
Двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП в Марий Эл
Двукратный победитель первенства мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл, сообщил тренер йошкар-олинского клуба тайского бокса «Красная машина» Андрей Собко.
По его словам, в результате ДТП погиб профессиональный боец Никита Чернов – двукратный победитель первенства мира, трехкратный победитель первенства России, победитель Кубка России, передает ТАСС.
Собко добавил, что Чернов погиб по дороге на первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников.
Ранее чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов погиб в ДТП.