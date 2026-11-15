Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Движение поездов в Ростовской области восстановили после атаки беспилотников
Движение поездов в Ростовской области восстановлено после атаки БПЛА
Движение пассажирских поездов на направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская в Ростовской области, которое было нарушено из-за атаки украинских беспилотников, полностью восстановлено.
Пассажирские составы на направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская вновь курсируют в штатном режиме с 20:37 мск. Информацию об этом подтвердил представитель Северо-Кавказской железной дороги, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ночная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к гибели главного инженера местной электроподстанции.
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила об отмене семи пассажирских поездов из-за повреждения электроподстанции на станции Таганрог.
Пожарные ликвидировали открытое горение на трансформаторной подстанции в Таганроге.