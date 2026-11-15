Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
В Таганроге потушили пожар на подстанции после атаки украинских беспилотников
В Таганроге Ростовской области пожарные ликвидировали открытое горение на трансформаторной подстанции, которое возникло после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Открытое горение ликвидировано на трансформаторной подстанции. Угроза снята. Сейчас идет проливка: специалисты обрабатывают территорию, чтобы исключить повторное возгорание», – сообщила Камбулова в социальной сети Max.
На поврежденной в результате налета территории введен локальный режим ЧС. Специальная рабочая группа начала обход пострадавших домов для оценки ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции и ранении четырех человек при ночной атаке на Таганрог.
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги заявила об отмене семи пассажирских поездов из-за повреждения подстанции.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об уничтожении беспилотных аппаратов над городом силами ПВО Минобороны.