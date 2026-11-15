Патриарх наградил главу ФСБ Бортникова орденом князя Даниила Московского

РПЦ: Патриарх Кирилл вручил главе ФСБ Бортникову орден князя Даниила Московского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Награда вручена Бортникову за заслуги и в связи с 75-летием, сообщается на сайте РПЦ.

«Во внимание к вашим заслугам и в связи с памятной личной датой полагаю справедливым удостоить вас орденом благоверного князя Даниила Московского (I степени)», – говорится в поздравлении патриарха.

Глава РПЦ отметил, что Бортников прошел путь от оперативного работника до руководителя одного из ключевых силовых ведомств, снискав авторитет принципиального и решительного человека. Патриарх подчеркнул, что труды директора ФСБ по отстаиванию суверенитета и национальных интересов России, ее защите от внешних и внутренних угроз отмечены многими высокими наградами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал о непрекращающихся усилиях ведомства по защите страны.

Также он сообщил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций.

Кроме того, Бортников заявил об усилении мер по защите высокопоставленных лиц.