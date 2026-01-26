Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.3 комментария
Daily Mail сообщила о восстановлении подвижности Михаэля Шумахера
Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
После многих лет восстановления после тяжелой травмы головы Михаэль Шумахер теперь может передвигаться на инвалидной коляске благодаря поддержке медицинского персонала, пишет газета Daily Mail.
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати, сообщает Daily Mail.
Источники издания отмечают, что сейчас Шумахер может передвигаться на инвалидной коляске при поддержке медсестры и терапевта, а также находится в собственном доме на Майорке, отмечает ТАСС.
Напомним, что в 2013 году, после завершения карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Долгое время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сейчас спортсмену 57 лет. За свою карьеру он одержал 91 победу, 155 раз поднимался на подиум и 68 раз стартовал с поула, уступая по этим показателям только Льюису Хэмилтону. Шумахер считается одним из величайших гонщиков в истории автоспорта.
Прошлой весно журналист Феликс Горнер сообщил, что Михаэль Шумахер не способен вербально объясняться.
В октябре 2024 года Шумахер появился на публике после долгого перерыва.