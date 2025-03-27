Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Журналист рассказал о тяжелом состоянии гонщика Шумахера
Многократный чемпион «Формулы-1» из Германии Михаэль Шумахер не способен вербально объясняться, сообщил журналист Феликс Горнер, близкий к семье атлета.
Горнер заявил, что ситуация со здоровьем у Шумахера «очень печальная», спортсмен полностью зависит от опекунов, передает РИА «Новости».
В октябре 2024 года Шумахер впервые с 2013 года появился на публике. Он посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии на Мальорке.