Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки дронов на Петербург
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Петербурге и Ленинградской области.
Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на гражданские объекты в Петербурге и Ленинградской области, следует из сообщения в Max Следственного комитета.
Следователи и криминалисты продолжают работу на местах происшествий для сбора улик, по которым будут назначены судебные экспертизы. Действиям лиц, причастных к преступлению, дадут соответствующую уголовно-правовую оценку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье логистический центр OZON в Петербурге загорелся после атаки беспилотников.
В результате массированной атаки беспилотников на Петербург погиб один человек, еще пятеро получили ранения и находятся в больницах.
Силы противовоздушной обороны сбили 144 БПЛА над Ленинградской областью.
Женщина и трое детей пострадали при падении обломков дрона в Ленобласти.