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    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня

    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу

    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    16 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress

    Tекст: Дарья Григоренко

    США столкнулись с ситуацией, при которой им приходится искать возможности для отмены санкционных мер в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    «Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона безостановочно работает над вопросом снятия введенных ею санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

    Во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС.

    В прошлом месяце Индия пообещала защитить свою экономику от американских санкций против России.

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    16 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля

    Новак назвал выгодной для всех сделку России и США по дизелю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил в рамках Российской энергетической недели, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем участникам рынка.

    Сделка России и США по поставкам дизельного топлива является выгодной для всех сторон. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил об отсутствии препятствий для прямых поставок дизеля в США. Накануне вице-премьер назвал сроки первых отгрузок российского топлива.

    А в среду Новак подтвердил факт прямых поставок американским потребителям.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков: Россия и США сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и американский лидер Дональд Трамп полностью сходятся во мнении о нежелании Владимира Зеленского выходить на мирное урегулирование.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за шаги к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – заявил Песков.

    Трамп неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к договоренностям, а также нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, американский лидер заявлял о необходимости нового руководства на Украине, которое сможет договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что усилия США разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    В среду в Кремле сообщили о попытках Дональда Трампа вывести кризис на мирные рельсы.

    Во вторник Москва ответила на идею американского лидера о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    16 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Глава ФБР потребовал тройных извинений от канала за сообщение о визите в Россию

    Глава ФБР Пател потребовал от канала MS NOW извинений за фейк о визите в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател заявил, что телекомпания MS NOW должна извиниться за ложное сообщение о его поездке в Россию.

    «MS NOW отправил меня в Россию на основе слов двух анонимных источников. Я находился в Вирджинии и чествовал наши правоохранительные органы в университете Либерти. Телекомпании пришлось исправить свое ложное сообщение», – цитирует его ТАСС.

    Директор ФБР назвал произошедшее «элементарной ошибкой в верификации данных» и выразил сомнение в том, что общественность может доверять каналу, если он не способен подтвердить местонахождение человека перед эфиром.

    «Они должны извиниться трижды – перед ФБР, перед сообществом правоохранительных органов и перед американским народом», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава бюро в шутку передал в социальной сети «привет из России».

    В среду ведомство официально опровергло данные о прибытии Кэша Патела в Россию.

    Американские СМИ сообщили о визите директора ФБР.

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    16 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Дмитриев предрек продолжение экономического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжится на благо обеих стран.

    «Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира», – сообщил Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Кроме того, он прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. По словам спецпредставителя, усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента обвинил Владимира Зеленского и британских политиков в подрыве мирных усилий.

    Он заявил о мировой пользе от сотрудничества российских и американских спецслужб.

    В понедельник Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом российско-американской сделки по дизельному топливу.

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    16 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    France info: Французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов

    Tекст: Мария Иванова

    Плохое состояние школьных туалетов, включая нехватку мыла и туалетной бумаги, стало одной из причин массовых протестов старшеклассников во Франции.

    Антисанитарное состояние школьных туалетов стало одной из причин недовольства протестующих во Франции старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на France info.

    Ученики жалуются на обветшавшие и неработающие кабинки, а также на нехватку мыла и туалетной бумаги. Некоторые подростки признались, что вынуждены терпеть весь день из-за невозможности посещать грязные уборные.

    Отдельной проблемой антисанитария стала для девушек, которым отсутствие элементарных средств гигиены мешает посещать уроки во время менструаций. При этом поддерживающие акции протеста преподаватели отмечают, что администрация школ сама убирает бумагу из туалетов из-за того, что ученики используют ее не по назначению.

    Массовые выступления старшеклассников во Франции продолжаются уже несколько недель. Учащиеся также недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. Демонстрации регулярно перерастают в беспорядки, для подавления которых полиция применяет слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе.

    Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

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    16 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    NYT: Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по НПЗ

    NYT: Переговорщики уговаривали Зеленского прекратить атаки на НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация выражала обеспокоенность влиянием украинского конфликта на стоимость энергоносителей еще летом, а осенью переговорщикам США пришлось едва ли не уговаривать главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

    «Летом, по мере роста цен на топливо и приближения промежуточных выборов,  Трамп и его администрация все больше беспокоились о влиянии войны на стоимость энергоносителей. Вице-президент Джей Ди Вэнс позвонил Зеленскому 31 июля, и, по данным администрации президента Украины, они «обсудили последствия войны России для мировых рынков», – пишет New York Times (NYT).

    По словам источника, знакомого с этими разговорами, в последние месяцы главные посланники Трампа по вопросам войны на Украине, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Вэнс, просили Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    13 сентября Трамп заявил: «Зеленский должен сделать одно: он должен прекратить громить запасы дизельного топлива в России».

    В интервью The Financial Times Зеленский сказал, что Украина приостановила атаки на нефтеперерабатывающие заводы России на три дня, как просил Трамп, но теперь возобновляет их.

    Он раскритиковал американского президента за заключение сделок с президентом России Владимиром Путиным, за прекращение передачи разведданных, что вызвало у сторонников Киева некоторые опасения.

    Дочь бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, чья благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь Украине, заявила NYT, что сомневается в эффективности нападок Трампа на  Зеленского, так как это вряд ли повлияют на отношение американцев к Украине.

    Однако, добавила она, критика Зеленского может повлиять на Трампа.

    «Я не знаю, на что он рассчитывает, усиливая давление. На мой взгляд, это ничем хорошим не закончится, учитывая все, что нам известно о психологии президента», – резюмировала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков указал на то, что Зеленский ударами по НПЗ шантажирует администрацию США.

    Зеленский сообщил, что США предупредили ВСУ о прекращении передачи разведданных.

    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак.

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    16 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал новые совместные инициативы России и США

    Дмитриев: Россия и США подготовили новые важные совместные инициативы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время объявят о совместных важных инициативах.

    Россия и США готовят совместные проекты. Об этом на форуме РЭН-2026 рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «У нас большой, широкий объем проектов, мы по ним идем. Понятно, все идет довольно сложно, есть сопротивление, и в том числе массивное сопротивление с различных сторон. Но вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с Минфином и Минэнерго США.

    В четверг он заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб двух стран.

    А в среду глава РФПИ анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

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    16 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Новак: Россия не видит препятствий для прямых поставок дизеля в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не видит никаких препятствий для прямых поставок дизельного топлива в Соединенные Штаты, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

    «Учитывая, что санкции сняты на шесть месяцев на поставки дизеля в Соединенные Штаты Америки, никаких препятствий нет», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок дизеля в США, фактически уже решены. По словам вице-премьера, теперь поставщики и покупатели должны подписать между собой документы.

    По тому, как трактует Минфин США снятие санкций на поставки дизеля, это означает отсутствие препятствий для поставок ни по фрахту, ни по страхованию, заключил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак назвал сроки первых поставок российского дизеля в США.

    Глава РСПП Александр Шохин описал частушкой перспективы сделки России и США по дизелю.

    Издание New York Post узнало о сроках доставки российского дизельного топлива.

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    16 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля»

    Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут руку Кремля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией заявила, что ожидает обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что правящие элиты Франции предпочитают уходить от ответственности и игнорировать системный характер охвативших страну беспорядков, передает РИА «Новости».

    «Называют и обзывают этих самых школьников, <...> твердят о происках опять же внешних сил. Жду, когда найдут руку Кремля где-нибудь в кармане школьной курточки. А если не найдут, придется ведь объясняться со своими собственными гражданами», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.

    Во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

    На прошлой неделе полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов.

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    16 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с минфином и минэнерго США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия находится на постоянной связи не только с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но и с американскими министерствами финансов и энергетики, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Россия поддерживает постоянную связь с министерствами финансов и энергетики США для восстановления поставок, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Мы находимся на постоянной связи по различному количеству вопросов, безусловно, не только с ними [Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером], но и с министерством финансов США, с министерством энергетики США», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    По его словам, отношения между странами находились на нулевой точке. Он отметил, что для восстановления поставок дизеля необходимо взаимодействие большого числа американских органов, чтобы довести процесс до конечного результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что информации о новом визите американских переговорщиков Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Россию пока нет.

    Во вторник СМИ распространили информацию, что Уиткофф и Кушнер отложили свой визит в Россию из-за конфликта Трампа с Зеленским.

    В тот же день замглавы МИД Сергей Рябков заявил о сохранении непубличных контактов России и США по Украине.

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    16 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о переговорах России и США по проектам в сфере дата-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров с использованием мощностей российских атомных электростанций.

    Россия и США обсуждают возможность реализации совместных проектов в сфере дата-центров с применением мощностей российских атомных электростанций. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Мы и раньше говорили, что и в Арктике, и в сфере СПГ, и в сфере других энергетических проектов есть очень большой синергетический эффект между Россией и США. Но даже вот здесь упоминались дата-центры – мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия – США, в том числе с использованием и наших атомных станций», – приводит ТАСС слова Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кирилл Дмитриев сообщил о постоянных контактах Москвы с министерствами финансов и энергетики США.

    Он также предрек продолжение экономического сотрудничества двух стран.

    В четверг Дмитриев заявил о мировой пользе от взаимодействия российских и американских спецслужб.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    • Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

      Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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