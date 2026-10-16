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Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.
Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.