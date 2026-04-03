Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В Нижегородской области повреждены коммуникации из-за атаки БПЛА
В результате атаки БПЛА в нескольких районах Нижегородской области зафиксированы локальные повреждения инженерных коммуникаций и остекления жилых домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы задействованы для противодействия БПЛА. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, однако зафиксированы локальные повреждения объектов инфраструктуры, передает «Интерфакс».
В частности, в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода, а также в муниципальном округе город Бор отмечены повреждения инженерных коммуникаций. Кроме того, выбиты стекла в нескольких жилых домах. На местах происшествий работают оперативные службы, уточнил Никитин.
Губернатор отметил, что «беспилотная опасность в настоящий момент сохраняется».
В пятницу губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за последние сутки в небе над регионом уничтожили 84 украинских дрона различного типа.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа.