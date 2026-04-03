Насмотревшиеся видео о ТЦК украинские школьники начали травить военных ВСУ

Украинские дети начали травлю военных на улицах после просмотра видео о действиях ТЦК

Tекст: Вера Басилая

Ольга Решетилова, занимающая пост военного омбудсмена, рассказала, что украинские школьники стали проявлять агрессию по отношению к военнослужащим после просмотра видео о работе ТЦК в TikTok, передает РИА «Новости». По ее словам, школьникибуквально начинают травить людей в военной форме на улицах.

«Это очень опасный звоночек, потому что детская психика не готова, и в первую очередь поддается российской пропаганде, и когда их подростковая агрессия направляется на военнослужащих, это требует нашего противодействия», – заявила Решетилова. Она подчеркнула, что такие видео, по ее мнению, являются российскими и оказывают негативное влияние на подростков.

Чиновница не уточнила, в чем именно выражается травля и агрессия со стороны школьников. Решетилова также обвинила родителей в пагубном влиянии на подростков, поскольку те обсуждают с детьми вопросы силовой мобилизации на Украине. Помимо этого, омбудсмен отметила рост агрессии в отношении сотрудников военкоматов со стороны уклонистов и дезертиров.

В качестве мер защиты сотрудников ТЦК Решетилова предложила реформировать процедуру мобилизации и наладить информационную политику, чтобы снизить уровень негативного отношения к военным.

Ранее на пляже в Одессе дети разыграли сценку с задержанием, пародируя работу сотрудников ТЦК на фоне всеобщей мобилизации и жестких рейдов военкомов.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что изменение формата работы военкоматов не приведет к улучшению ситуации с мобилизацией на Украине.