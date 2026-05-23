  • Новость часаУстановлены имена жертв террористической атаки Украины на колледж в Старобельске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    63 комментария
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    3 комментария
    23 мая 2026, 13:14 • Новости дня

    Собянин сообщил о запуске оплаты метро виртуальной «Тройкой» по NFC

    Собянин: Виртуальная «Тройка» заработает через NFC в метро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Виртуальная карта «Тройка» в этом году получит возможность бесконтактной оплаты поездок по NFC в московском метро на смартфонах с Android, сообщили власти столицы. 

    В этом году в столичном метро добавят оплату проезда виртуальной картой «Тройка» через NFC на смартфонах с Android.О планах по внедрению нового способа расчета рассказал в «Максе» мэр Москвы Сергей Собянин.

    Проект развивает Центр перспективных разработок, созданный при мэрии два года назад. В его составе работает первая в России лаборатория билетных систем, где сейчас тестируют технологию бесконтактной оплаты на Android-устройствах.

    Виртуальная «Тройка» уже действует в метро, автобусах, трамваях и другом городском транспорте по QR-коду. Сервис запустили в 2024 году, он доступен на Android и iOS, а выпуск карты осуществляется через приложение «Метро Москвы».

    После внедрения NFC-оплаты владельцам Android-смартфонов будет достаточно открыть приложение, выбрать виртуальную карту и приложить устройство к турникету или валидатору, при этом оплата по QR-коду сохранится. В Дептрансе также добавили, что лаборатория работает над виртуальной версией карты москвича.

    Ранее департамент транспорта Москвы объявил о повышении стоимости разовой поездки по карте «Тройка» до 75 рублей и признал самым выгодным способом оплаты биометрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы скорректировали тарифы на городской транспорт, повысив стоимость поездки по «Тройке» по билету «Кошелек» до 67 рублей и установив цену поездки по биометрии на уровне 63 рублей. До этого мэрия столицы предупредила о распространении мошеннических ссылок для пополнения карт «Тройка» и карты москвича и рекомендовала использовать только официальные ресурсы.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    Комментарии (26)
    20 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Появление ChatGPT и аналогичных систем искусственного интеллекта привело к резкому росту объема текстового контента в интернете и других сферах жизни – от электронных книг до научных статей и судебных исков.

    Как пишет The Washington Post, число электронных книг, публикуемых еженедельно на Amazon, почти утроилось с момента появления ChatGPT в конце 2022 года. По данным исследования Национального бюро экономических исследований США, к концу прошлого года более половины всех новых книг содержали текст, сгенерированный искусственным интеллектом. Правда, такие издания в среднем продаются хуже и получают более низкие оценки читателей, чем книги, написанные людьми.

    Экономист Джоэл Уолдфогел подчеркивает, что речь идет о принципиально новом явлении: «Это не просто упрощение создания качественного продукта. В каком-то смысле это уже машинное производство».

    Схожая картина наблюдается и в музыкальной индустрии. По оценкам стримингового сервиса Deezer, более 40% загружаемых на платформу треков теперь полностью созданы искусственным интеллектом – этот показатель вырос в четыре раза с января 2025 года. Ежедневно на платформу загружается около 75 тысяч песен, сгенерированных ИИ. В ноябре прошлого года виртуальная исполнительница Xania Monet стала первым известным ИИ-артистом, попавшим в радиочарт Billboard. Некоторые сервисы уже начали маркировать такие работы, отделяя их от творчества реальных исполнителей.

    В американской судебной системе также произошли заметные изменения. Доля самопредставленных истцов в федеральных делах выросла примерно с 11% до 17%. Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Южной Калифорнии связывают этот рост с доступностью ИИ-инструментов, помогающих готовить процессуальные документы. Общее число дел также увеличилось, как и среднее количество документов в каждом деле, что создает дополнительную нагрузку на судей. При этом суды столкнулись с наплывом фальшивых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

    Научное сообщество переживает аналогичные проблемы. Платформа ArXiv, где исследователи размещают препринты научных работ, зафиксировала заметный скачок количества публикаций после запуска ChatGPT. В январе текущего года администрация сервиса ужесточила правила, сославшись на рост числа низкокачественных и ненаучных материалов, которые перегружают модераторов. Теперь новые авторы должны получить личную рекомендацию от ранее одобренного исследователя. Уровень отклонения заявок вырос с 4% до 10-12%.

    Исследователи из Имперского колледжа Лондона, компании Internet Archive и Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией в России) попытались оценить масштаб распространения ИИ-контента во всем интернете. По их данным, до трети нового веб-контента, появляющегося за месяц, частично или полностью создано искусственным интеллектом. Хотя инструменты обнаружения ИИ-текстов несовершенны, для фрагментов длиной более 50 слов они показывают приемлемую точность.

    Эксперты отмечают, что появление дешевого и массового ИИ-контента меняет фундаментальное представление о связи между затраченным трудом и ценностью продукта. Книга, научная статья или юридический документ больше не обязательно подразумевают человеческий труд. Это снижает барьеры входа, но одновременно создает дополнительную нагрузку на тех, кто должен фильтровать, проверять и модерировать растущий поток информации – от редакторов и ученых до судей и администраторов платформ.

    Ранее на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде эксперты из медиа, ИТ и юридической сферы обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и сошлись во мнении, что умение работать с нейросетями становится ключевым фактором конкурентоспособности специалистов.

    Комментарии (7)
    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Комментарии (2)
    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    Набиуллина: Российские банкоматы будут работать без интернета

    Российские банкоматы научили работать без интернета
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    Комментарии (6)
    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    Комментарии (9)
    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    Упавший под поезд в метро Москвы пассажир скончался

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии столичного метрополитена, получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник в оперативных службах.

    Трагический инцидент произошел днем в среду на станции «Белорусская», сказал собеседник ТАСС.

    Извлеченный из-под прибывающего поезда пострадавший изначально подавал признаки жизни, поэтому на место немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

    «Несмотря на старания медиков, спасти мужчину 2006 года рождения не удалось, он умер», – сказал источник.

    Из-за происшествия движение составов на участке от «Театральной» до «Сокола» временно приостанавливалось. Поезда в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами, однако к настоящему моменту график движения полностью восстановлен.

    Ранее из-за падения этого пассажира на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения поездов.

    14 мая на Сокольнической линии из-за нахождения человека на путях увеличивалось время ожидания составов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил, что ПВО успешно уничтожила еще два беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила четыре летевших на Москву дрона. Затем Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    В Москве побит 130-летний температурный рекорд для 20 мая

    В Москве обновлен 130-летний температурный максимум для 20 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице в середине дня в среду воздух прогрелся до 30 градусов, превысив прежний температурный максимум, державшийся почти 130 лет, отметили синоптики.

    По данным синоптиков, на главной московской метеостанции ВДНХ к 14.00 столбики термометров поднялись до 30 градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что таким образом был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая, державшийся 129 лет.

    Он добавил: «К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет».

    Накануне в столице майская жара также побила температурный рекорд для 19 мая до уровня 30,5 градуса тепла. Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус прогнозировал в Москве аномальную жару с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Тишковец предупреждал о сохранении в Москве до конца рабочей недели аномального зноя с риском превышения отметки в 31 градус и обновления исторических максимумов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову
    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову
    @ Кыргызско-Российский Славянский университет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В селе Панфиловское Чуйской области Киргизии состоялась церемония открытия восстановленного мемориала Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, который командовал 316-й стрелковой дивизией, отличившейся в обороне Москвы осенью 1941 года.

    Торжественное мероприятие прошло с участием посла России в Киргизии Сергея Вакунова, представителей государственных органов, общественности и местных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Церемония началась с возложения цветов и минуты молчания, после чего прозвучали гимны двух стран.

    Выступая на церемонии, Сергей Вакунов подчеркнул вклад Киргизии в Победу в Великой Отечественной войне. «Кыргызская Республика отправила на фронт 360 тысяч своих бойцов. Треть из них не вернулась. 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза. Это очень высокая цена, которую советская Киргизия заплатила за Победу», – отметил дипломат.

    Посол напомнил о подвиге Панфиловской дивизии в битве за Москву. «Либо забываем, либо помним и благодарим за то, что мы с вами живем. Мы сегодня открываем восстановленный памятник герою. Где-то такие памятники сносят, а мы сохраняем свою историю и память о тех, кто защищал Родину», – заявил Вакунов.

    Внучка генерала Панфилова, заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова отметила особое значение восстановленного мемориала. «Сегодня мы видим восстановленный памятник Панфилову – человеку-легенде. Это память не только о генерале Панфилове, но и обо всех, кто ценой своей жизни и своего здоровья отстоял Москву», – сказала она.

    Толчком к началу реставрации стало обращение студента КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина) Максима Белова, заметившего плачевное состояние памятника и предложившего университету заняться его восстановлением. Идею поддержал ректор вуза Сергей Волков. Работы стартовали в марте 2025 года в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тому моменту мемориал, установленный еще в 1972 году, находился в плохом состоянии: постамент был поврежден, облицовка разрушалась, гранитные плиты были расколоты, а информационная табличка исчезла.

    На первом этапе специалисты благоустроили прилегающую территорию. Реставратор из Екатеринбурга Иван Дубровин выполнил очистку памятника, обновил патину и нанес защитное покрытие. Кроме того, для мемориала изготовили новую бронзовую информационную табличку. Восстановлением самого монумента занимался сталелитейный завод из Свердловской области.

    Памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову появился в селе Панфиловское в 1972 году по инициативе местных жителей и руководства района. Средства на мемориал собирали жители в память о родственниках, погибших на фронте. Автором монумента стал московский скульптор Эдуард Барклай.

    С Панфиловским связана история формирования 316-й стрелковой дивизии под командованием Панфилова. Именно отсюда часть бойцов отправилась на фронт, где осенью 1941 года дивизия прославилась в боях под Москвой, а подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково стал символом стойкости советского народа.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали мужчину, расправившегося с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, подозреваемый на допросе сознался в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Тело пропавшей москвички обнаружили в квартире на северо-западе столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее об исчезновении женщины заявил законный супруг. Выяснилось, что погибшая ушла из семьи и стала проживать с новым избранником.

    Предполагаемый злоумышленник перерезал жертве горло.

    Он полностью признал вину, и пояснил, что совершил тяжкое преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

    СК подал ходатайство в Тушинский райсуд о его аресте. Ему предъявили обвинение в убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи обнаружили тело пропавшей москвички с перерезанным горлом в квартире ее сожителя.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    В «Москва-Сити» согласовали возведение нового небоскреба с панорамным рестораном

    В «Москва-Сити» согласовали строительство небоскреба с панорамным рестораном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый 52-этажный деловой комплекс с торговой галереей, кафе и панорамным рестораном появится в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» , сообщили власти столицы.

    Архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» согласовано в столице. Внутри небоскреба планируются офисы, торговая галерея и несколько кафе. Высота башни составит 248,6 м, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что «концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района». По его словам, фасады выполнят в волнообразной пластике, а остекление стилизуют под японское оригами, что придаст зданию визуальную легкость и обеспечит естественное освещение офисов.

    Он отметил, что особое внимание уделено интеграции небоскреба в существующую городскую среду: благоустройство территории вокруг обеспечит удобную связь с пешеходными маршрутами Москва-Сити. Проект, как уточняется, должен дополнить среду ММДЦ новыми функциями и соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. На верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

    В департаменте добавили, что транспортная доступность будущей башни связана с ее расположением рядом с ключевыми магистралями и транспортными узлами. В пешей доступности находятся станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная», «Деловой центр» и платформа МЦД Тестовская, а поблизости расположены остановки наземного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и ТТК, в самой башне запроектирован семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

    Ранее в Пресненском районе Москвы разрешили построить офисную башню высотой 299 метров с паркингом и подземным переходом к «Москва-Сити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в деловом центре «Москва-Сити» в ближайшие годы появится новый комплекс Национального центра «Россия» на месте бывшего «Экспоцентра».

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

      Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Враги России стали мимикрировать под патриотов

      Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

      63 комментария
    • Михаил Зайцев Михаил Зайцев
      Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

      Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации