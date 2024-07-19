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Директора ИБХТН РУДН отправили под домашний арест
Директора Института биохимтехнологии и нанотехнологии РУДН Станишевского отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН, доктора химических наук Ярослава Станишевского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщили в пресс-службе, постановлением Тверского районного суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа в отношении Ярослава Станишевского, передает ТАСС.
Доктору химических наук Станишевскому предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Станишевский с целью хищения денежных средств, предоставленных в качестве субсидий, сообщил заведомо ложные сведения относительно критерия соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии.
Ранее сообщалось, что директор Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослав Станишевский задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере.