Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
В Москве задержали директора ИБХТН РУДН за мошенничество
В Москве задержали директора ИБХТН РУДН Станишевского за мошенничество в особо крупном размере
Доктор химических наук, директор Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослав Станишевский задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что Станишевский задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, следствие решило обратиться в суд о домашнем аресте для фигуранта.
Ранее Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Евгения Новицкого по делу о мошенничестве.