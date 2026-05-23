В ООН высоко оценили организацию KazanForum

Замгенсека ООН Моратинос высоко оценил проведение KazanForum

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель генсека ООН и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос рассказал в интервью ТАСС о своем визите в Татарстан. Он заявил: «Мы провели там два с половиной дня. Это был чрезвычайно успешный форум. Меня очень впечатлила организация и обстановка в целом, содержательная дискуссия, посвященная взаимодействию Российской Федерации и Исламского мира». По его словам, это была первая поездка в Казань, и город произвел на него самые положительные впечатления.

Моратинос подчеркнул, что, учитывая географическое положение Казани, она может играть значимую роль в объединении ресурсов общества и укреплении взаимопонимания между людьми с разными культурными и религиозными особенностями. Он добавил, что надеется вернуться в столицу Татарстана. Отдельно он отметил, что Москва показалась ему очень оживленной и динамичной, и выразил уверенность в продолжении усилий по укреплению отношений.

Замгенсек ООН сообщил, что воспользовался поездкой, чтобы пообщаться с мусульманскими религиозными лидерами России, поскольку является посланником ООН по борьбе с исламофобией. Он рассказал, что стороны обсудили вопросы геополитики, экономики и финансов, и назвал эти беседы чрезвычайно полезными.

Особенно Моратиноса, по его словам, впечатлило пленарное заседание, где присутствовало более 1 000 муфтиев и имамов из России и соседних стран, всего практически 2 000 человек, а также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, с которым они договорились продолжить сотрудничество.

Накануне Моратинос поддержал призыв России к широкому обсуждению нынешней мировой ситуации. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани началась подготовка проекта дорожной карты сотрудничества России и исламского мира в сфере науки, технологий и экономики.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего банка Ирана на международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».