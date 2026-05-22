Лавров заявил о желании Запада установить везде свои порядки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные государства во главе с США пытаются диктовать свои условия во всех уголках планеты. Об этом глава ведомства рассказал на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

«Здесь, куда ни посмотри, во всех частях континента: Украина и то, что ее окружает, Ближний Восток, включая Персидский залив, Дальний Восток, Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, Центральная Азия, Южный Кавказ. Везде Запад хотел бы устанавливать свои порядки», – подчеркнул дипломат.

По словам министра, США и их союзники уже много лет пытаются сохранить мировое господство и продвигают НАТО на восток. Лавров отметил, что западные страны создают проблемы для конкурентов, так как в честной борьбе они не способны защитить старые неоколониальные порядки и вынуждены противостоять исторической тенденции формирования многополярного мира.

