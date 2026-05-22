Британское авиашоу отменили из-за активности американских бомбардировщиков

Tекст: Денис Тельманов

Королевское международное авиашоу Royal International Air Tattoo (RIAT), ежегодно проходящее на авиабазе Фэрфорд, было отменено, передает РИА «Новости».

Причиной стало активное использование аэродрома военно-воздушными силами США для проведения операций в ближневосточном регионе.

«С большим разочарованием сообщаем вам, что в этом году Royal International Air Tattoo не состоится… Это непростое решение было принято после продолжительных обсуждений с Королевскими ВВС и ВВС США относительно неопределенности в отношении доступа к базе ВВС Фэрфорд, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в официальном заявлении организаторов мероприятия.

Зрителям, уже купившим билеты на июльское шоу, предложено вернуть деньги или обменять их на билеты на RIAT-2027. Мероприятие проводится в графстве Глостершир более 50 лет и ежегодно собирает сотни тысяч посетителей. База Фэрфорд остается единственным в Европе аэродромом, принимающим американские стратегические бомбардировщики, которые в настоящее время совершают вылеты для нанесения ударов по Ирану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Великобритании подтвердило факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.

Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer вернулись на британский аэродром Фэрфорд после выполнения боевых задач. Власти Ирана допустили возможность признания объектов королевства законными целями для ответных ударов.