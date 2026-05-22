Британское авиашоу отменили из-за активности американских бомбардировщиков
Крупнейшее британское авиашоу Royal International Air Tattoo в этом году не состоится из-за использования базы Фэрфорд американскими военными для операций на Ближнем Востоке.
Королевское международное авиашоу Royal International Air Tattoo (RIAT), ежегодно проходящее на авиабазе Фэрфорд, было отменено, передает РИА «Новости».
Причиной стало активное использование аэродрома военно-воздушными силами США для проведения операций в ближневосточном регионе.
«С большим разочарованием сообщаем вам, что в этом году Royal International Air Tattoo не состоится… Это непростое решение было принято после продолжительных обсуждений с Королевскими ВВС и ВВС США относительно неопределенности в отношении доступа к базе ВВС Фэрфорд, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в официальном заявлении организаторов мероприятия.
Зрителям, уже купившим билеты на июльское шоу, предложено вернуть деньги или обменять их на билеты на RIAT-2027. Мероприятие проводится в графстве Глостершир более 50 лет и ежегодно собирает сотни тысяч посетителей. База Фэрфорд остается единственным в Европе аэродромом, принимающим американские стратегические бомбардировщики, которые в настоящее время совершают вылеты для нанесения ударов по Ирану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Великобритании подтвердило факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.
