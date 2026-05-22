Пропавшую в реке Южной Осетии россиянку начали искать в Грузии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент с россиянкой 1974 года рождения произошел 21 мая в селе Згъубир, сказал Кочиев ТАСС.

Спасатели начали обследование береговой линии, однако поисковые мероприятия пока не принесли результатов.

«Течением реки Большая Лиахва россиянку могло вынести на территорию Грузии, югоосетинская сторона через «горячую линию» обратилась к грузинской стороне оказать помощь в поиске упавшей в реку женщины на территории Грузии», – сказал Кочиев.

В операции задействованы более 100 сотрудников спасательных ведомств и милиции. Зона поисков расширена от места падения до микрорайона ЦАРЗ в Цхинвале. Ход работ взял под личный контроль президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

В 2023 году туристку из России унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии.