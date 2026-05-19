В Казани приступили к созданию плана партнерства России и исламских стран в науке и ИИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

О подготовке проекта дорожной карты сотрудничества России со странами исламского мира в сфере науки, технологий и экономики. Проект будет разработан по итогам круглого стола в Академии наук Татарстана в рамках международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», сообщили ТАСС в пресс-службе Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир».

«Документ предусмотрит создание постоянно действующей рабочей группы по развитию научно-технологического и экономического сотрудничества, а также подготовку совместных проектов в сфере ИИ, цифровых платформ, энергетики, биомедицины и исламских финансовых инструментов», – говорится в сообщении.

В обсуждении участвовали 22 представителя научного сообщества, органов власти, дипломатических структур и международных организаций, всего прозвучало 16 докладов. Помощник главы Татарстана и заместитель председателя Группы Марат Гатин заявил, что сотрудничество России и исламского мира выходит на новый уровень, где ключевыми становятся наука, технологии и инновации, и подчеркнул роль Казани как площадки выработки решений и «новых точек роста международного партнерства».

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил высокий потенциал научного и технологического взаимодействия. Участники обсудили развитие научно-технологической инфраструктуры, цифровые платформы, биомедицину, исламскую биоэтику, климатические и агротехнологии, а также новые механизмы экономического сотрудничества.

Особое внимание они уделили вопросам искусственного интеллекта, его влиянию на экономические системы и международную безопасность, а также разработке инструментов «технологий доверия» и предложили создать на базе Татарстана международную экспертную платформу «Технологии доверия: исламская биоэтика, ИИ и цифровой суверенитет».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» заявил о визите представителей крупнейшего банка Ирана и росте сотрудничества в сфере исламского банкинга.

Также на площадке KazanForum отечественные специалисты представили формат инженерной дипломатии для совместной разработки передовых технологий молодыми профессионалами из разных стран. Как писала газета ВЗГЛЯД, на том же форуме в Казани разработчики продемонстрировали судно на водородных топливных элементах, успешно прошедшее заводские ходовые испытания.