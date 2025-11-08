Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Народный художник России Павел Никонов скончался на 96 году жизни
Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума Российской академии художеств Павел Никонов скончался на 96 году жизни, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы отмечено: «Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что сегодня на 96 году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Федорович Никонов».
Официальный некролог и информация о церемонии прощания будут опубликованы позже на сайте РАХ. Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте имени Сурикова. Его дипломная работа «Октябрь» удостоилась серебряной медали на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, а также золотой медали на Всесоюзной художественной выставке, что принесло ему широкую известность.
Персональные выставки художника проходили в различных городах России и за границей. Работы Никонова хранятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и других крупных музеев и частных коллекциях.