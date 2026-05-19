Кравцов сообщил об утверждении единой школьной программы по физкультуре

Tекст: Дмитрий Зубарев

О разработке новых образовательных стандартов для российских школ рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

Глава ведомства сделал соответствующее заявление во время общения с прессой на полях Всероссийского съезда учителей физической культуры. В эти дни профильное мероприятие проходит в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – сообщил руководитель министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Минпросвещения поддержало включение фиджитал-спорта в школьную программу по физической культуре.

Ранее ведомство анонсировало создание единых государственных учебников по всем предметам.

При этом глава министерства Сергей Кравцов отказался расширять перечень обязательных школьных дисциплин.