Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.2 комментария
Пентагон отметил превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил
Россия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над украинской армией, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса
В отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» отмечается существенная разница в возможностях сторон по обеспечению безопасности своих подразделений, передает РИА «Новости».
«Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО», – говорится в документе.
В материалах также подчеркивается, что украинские войска испытывают постоянный дефицит боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от западной помощи. В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с острой нехваткой снарядов и беспилотников, что привело к деградации возможностей вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство констатировало серьезную деградацию возможностей украинской армии.
Военная разведка Соединенных Штатов назвала атаки ВСУ по российской территории хаотичными.
Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался на острую нехватку ракет для систем противовоздушной обороны.