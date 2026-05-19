ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы уничтожить Кремль и русских

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники спецслужб выявили злоумышленника в столице республики. Выяснилось, что местный житель регулярно оставлял радикальные комментарии в тематических группах мессенджера Telegram. Мужчина активно пропагандировал идею нанесения ударов по официальной резиденции главы государства, передает РИА «Новости».

«Фигурант был задержан. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и частью 2 статьи 280 УК РФ», – заявили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Помимо этого, задержанный призывал собеседников к убийствам русских людей. В правоохранительных органах уточнили, что за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

