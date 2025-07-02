В Крыму завели дело за оправдание атаки дронами на Кремль

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении жителя Керчи, который в интернете оправдывал атаку беспилотников на резиденцию президента России в Кремле, передает ТАСС.

«Установлен гражданин РФ 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь. Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле», – говорится в сообщении ФСБ.

Специалисты провели лингвистическую экспертизу, которая подтвердила наличие признаков оправдания терроризма в опубликованном сообщении. Как уточнили в управлении, у мужчины дома изъят компьютер, в настоящее время ведутся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ, предусматривающей наказание за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма. Максимальное наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.

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