Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария
В Крыму завели дело за оправдание атаки дронами на Кремль
В Керчи местного жителя подозревают в публичном оправдании атаки беспилотников на Кремль, ему грозит до семи лет тюрьмы.
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении жителя Керчи, который в интернете оправдывал атаку беспилотников на резиденцию президента России в Кремле, передает ТАСС.
«Установлен гражданин РФ 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь. Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле», – говорится в сообщении ФСБ.
Специалисты провели лингвистическую экспертизу, которая подтвердила наличие признаков оправдания терроризма в опубликованном сообщении. Как уточнили в управлении, у мужчины дома изъят компьютер, в настоящее время ведутся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ, предусматривающей наказание за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма. Максимальное наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы к расправе над русскими. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве. В Крыму ФСБ задержала мужчину, который готовил поджог мечети.