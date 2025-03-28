ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети

ФСБ задержала жителя Крыма за связь с неонацистами и подготовку поджога мечети

Tекст: Александра Юдина

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Республики Крым, причастного к нападениям на граждан, порче их имущества и подготовке экстремистских акций, передает ТАСС.

У молодого человека были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики и средства связи.

ФСБ также установила, что задержанный администрировал Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности.

По данным ведомства, он поддерживал связь с главарем террористической организации из Украины, который поручил ему поджечь мечеть в Крыму за 1 тыс. долларов.

В управлении ФСБ по региону и городу Севастополю заявили, что задержанный также был причастен к нанесению телесных повреждений гражданам и нанесению экстремистской символики.

У молодого человека изъяты аэрозольная краска зеленого цвета и другие предметы, использовавшиеся для экстремистской деятельности.

Ранее житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией: он записал видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

На этой неделе ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.