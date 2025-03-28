Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети
ФСБ задержала жителя Крыма за связь с неонацистами и подготовку поджога мечети
В Крыму сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя, причастного к нападениям и подготовке поджога мечети по заданию СБУ, обещавшему ему за это 1 тыс. долларов, сообщают в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Республики Крым, причастного к нападениям на граждан, порче их имущества и подготовке экстремистских акций, передает ТАСС.
У молодого человека были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики и средства связи.
ФСБ также установила, что задержанный администрировал Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности.
По данным ведомства, он поддерживал связь с главарем террористической организации из Украины, который поручил ему поджечь мечеть в Крыму за 1 тыс. долларов.
В управлении ФСБ по региону и городу Севастополю заявили, что задержанный также был причастен к нанесению телесных повреждений гражданам и нанесению экстремистской символики.
У молодого человека изъяты аэрозольная краска зеленого цвета и другие предметы, использовавшиеся для экстремистской деятельности.
Ранее житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией: он записал видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
На этой неделе ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.