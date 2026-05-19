  Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 15:42 • Новости дня

    Китай намерен восполнить дефицит рабочих миллионами человекоподобных роботов

    Аналитики Barclays Plc спрогнозировали замену миллионов рабочих в Китае роботами

    @ Yang Shiya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабное внедрение андроидов на производствах поможет компенсировать острую нехватку кадров на фоне стремительного старения населения и падения рождаемости в Китае, считают аналитики Barclays Plc.

    Активная автоматизация позволит восполнить до 60% ожидаемых потерь рабочей силы в КНР к 2035 году, передает «Интерфакс». В ближайшее десятилетие число потенциальных сотрудников в стране может сократиться на 37 млн человек из-за демографических проблем.

    Подобный спад способен серьезно затормозить развитие промышленного сектора, который формирует около четверти китайской экономики. Обычный рост производительности труда покроет лишь малую долю кадрового дефицита, что делает ставку на роботизацию неизбежной.

    Уменьшение количества людей на заводах сформирует колоссальный внутренний рынок для новых технологий. При оптимистичном сценарии к 2035 году численность работающих антропоморфных механизмов достигнет 24 млн единиц.

    «Текущее десятилетие – это десятилетие роботов, и оно принадлежит Китаю», – подчеркнули аналитики Barclays Plc.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали сокращение населения Китая на 60 млн человек за ближайшие десять лет.

    Власти КНР запланировали ускорение внедрения антропоморфных роботов в рамках пятнадцатой пятилетки.

    За первые два месяца текущего года объем производства промышленной робототехники в Китае увеличился на треть.

    18 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности применения сил НАТО против российских объектов в Калининградской области. По его словам, альянс располагает средствами для поражения российских баз в эксклаве.

    Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

    Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

    Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

    В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.

    19 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют

    Bloomberg: Рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря стремительному удорожанию энергоносителей российская валюта с начала апреля выросла к доллару почти на 12%, продемонстрировав рекордную динамику на глобальном рынке.

    Отечественная валюта за полтора месяца выросла примерно на 12% по отношению к доллару. Такие показатели сделали ее самой успешной среди всех валют мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    При этом отмечается падение американской валюты до минимальных значений с февраля 2023 года. Главной причиной подобной динамики эксперты называют высокие цены на энергоресурсы, вызванные конфликтом США и Израиля против Ирана.

    Аналитики предполагают возможное првышение текущего курса. Управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко заявил: «Текущие макроэкономические условия являются идеальными для дальнейшего укрепления рубля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах опустилась ниже 72 рублей.

    В Госдуме оптимальным для российской экономики курсом назвали 80 рублей за доллар.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    @ IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина. В интервью телеканалу WDR 18 мая она заявила, что подобный просчет допускали как прежние, так и нынешние лидеры Европы.

    По словам Меркель, ошибкой является не только неверная оценка российского лидера, но и неспособность европейской дипломатии поддерживать полноценный диалог, передает РИА «Новости». «Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», – заявила экс-канцлер ФРГ.

    Политик уточнила, что ее позиция по этому вопросу осталась неизменной. Экс-канцлер подчеркнула, что даже в условиях серьезных кризисов дипломатические контакты необходимо сохранять и продолжать работу по поиску решений.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что идеальным переговорщиком между Россией и Европой мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом российский лидер добавил, что европейцы должны сами выбрать политика, которому они доверяют. Он также напомнил, что именно Европа отказалась от диалога.

    В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался оценивать кандидатуру Шредера или предлагать альтернативных посредников. Однако он подтвердил готовность Франции, Британии и Германии вместе с США начать переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    18 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ

    Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»

    @ president.gov.by/ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел потенциал двусторонней торговли и назвал регион «россиеобразующим».

    Во время переговоров в Минске 18 мая Александр Лукашенко заявил о возможности удвоить товарооборот Белоруссии со Свердловской областью, который сейчас составляет около 1 млрд долларов, передает БЕЛТА.

    Приветствуя Дениса Паслера, он напомнил о своих поездках в регион и подчеркнул: «Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью».

    Лукашенко отметил, что в советские годы производственная база Свердловской области и ее продукция были предметом особой гордости, а самые передовые технологии создавались именно там. Он назвал нынешнее сотрудничество с регионом успешным и подчеркнул, что миллиард долларов товарооборота для сторон является «проходной цифрой», а удвоение объемов вопрос лишь времени.

    В числе ключевых направлений для дальнейшего роста он выделил машиностроение и сельское хозяйство, в том числе расширение поставок техники, продукции и при необходимости минеральных удобрений. По словам белорусского лидера, республика адаптировалась к санкциям против удобрений, не испытывает проблем с их реализацией и продает на международных рынках даже больше прежнего, однако в случае нужды готова поддержать Свердловскую область поставками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам за плохое хранение минеральных удобрений на фоне роста мировых цен.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Путин: Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    18 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России. В компании заявили, что активы российского Центробанка продолжат оставаться замороженными в соответствии с санкциями ЕС, а юрисдикцию российского суда в Брюсселе не признают. В Euroclear также сообщили о намерении обжаловать вынесенное решение.

    Депозитарий Euroclear заявил, что активы Банка России останутся замороженными на его счетах, несмотря на постановление арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что иск российского регулятора не признается законодательством Евросоюза.

    «Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», – говорится в официальном заявлении депозитария. Там также пояснили, что не признают юрисдикцию российского суда и намерены обжаловать вынесенное решение.

    Ранее, 15 мая, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear Bank 18,2 трлн рублей. Это произошло на фоне планов ЕС направить заблокированные российские средства на поддержку Украины. В указанную сумму вошли замороженные активы, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенная выгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 триллионов рублей.

    В марте текущего года Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу ответчика на закрытый режим рассмотрения дела.

    18 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    В Ереване задержали переселенца из Карабаха после перепалки с Пашиняном
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Армении правоохранительные органы задержали Артура Осипяна, который ранее вступил в словесный конфликт с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

    Переселенец из Карабаха Артур Осипян задержан в Ереване после перепалки с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в понедельник во время встречи главы правительства с избирателями.

    Осипян раскритиковал Пашиняна за роспуск Минской группы ОБСЕ на фоне заявлений Баку о планах переселения азербайджанцев в Армению. Это вызвало резкую реакцию премьера, который начал оскорблять оппонента.

    «Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее – у них нет никаких данных о его местонахождении», – сообщил адвокат Роман Ерицян в социальных сетях. Юрист отметил, что телефон задержанного выключен, а информация о его процессуальном статусе отсутствует.

    По словам Ерицяна, после того как Осипяна силой оттащили, Пашинян публично заявил, что тот должен был погибнуть во время конфликта в Карабахе. Ранее армянский премьер также накричал на карабахскую армянку и пообещал уничтожить своих политических противников, включая экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.

    Неделей ранее полицейские задержали назвавшего политика предателем мужчину в ереванском районе Шенгавит.

    В понедельник глава правительства устроил скандал из-за критики со стороны сестры пропавшего армянского солдата.

    19 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

    «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

    По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

    Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

    Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    СВР: ВСУ планируют запускать беспилотники по России из Латвии

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    18 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В России необходимо постепенно уменьшать возраст создания семьи для решения демографических проблем, считают специалисты.

    Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак, передает НСН.

    Так он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой считать молодежью граждан до 39 лет. «В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его – это государственная и общенациональная задача», – заявил специалист.

    По его словам, расширение границ молодости косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. Демограф уверен, что бесконечное продление понятия молодости, например, до 70 лет, приведет лишь к потворству негативным физиологическим и демографическим тенденциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко выразил уверенность в будущем повышении верхней границы возраста молодежи.

    Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить период обучения для более раннего вступления россиян в брак. За период с 2021 по 2025 год средний возраст молодоженов в стране увеличился на три года.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Пентагон назвал отказ Зеленского идти на уступки причиной срыва мирного договора

    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    18 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов

    Экс-премьер Украины Пустовойтенко отдал мошенникам 158 тыс. долларов

    @ Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.

    Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.

    По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.

    Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.

    В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.

    19 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за брутальный разгон митинга в Копенгагене
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с открытым письмом к лидерам Евросоюза с призывом ответить на вопросы об «отступлении от европейских ценностей», которые выразились в брутальном разгоне недавнего митинга в Копенгагене у штаб-квартиры компании Maersk, которую обвиняют в транспортировке военных грузов для снабжении израильской армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он назвал это явление «крайне тревожным» и заявил, что «Европа становится эталоном грубого нарушения прав человека, свободы слова и самовыражения, демократических ценностей».

    В письме премьер-министр задает вопросы о том, «куда Европу ведет этот путь» и как «оказалась Европа перед лицом такого кризиса ценностей».

    «Европа отдаляется от стандартов демократии и защиты прав человека», – заявил Ираклий Кобахидзе, напомнивший, что Грузия как страна – кандидат в члены Евросоюза является «частью европейского пространства – исторически, культурно и ценностно».

    В связи с противостоянием властей Грузии и радикальной оппозиции в ноябре-декабре 2024 года в Тбилиси ЕС и Дания в частности жестко критиковала Грузию.

    Письмо премьер-министра адресована руководителям Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Коште и  Роберте Метсоле.

    Против митингующих в столице Дании применили дубинки и служебных собак.

    18 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала скандальное видео, на котором армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями накричал на местную жительницу.

    Дипломат отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». Поводом стала публикация кадров, запечатлевших эмоциональный спор главы правительства Армении с одной из участниц мероприятия.

    «Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался – «европейские ценности» налицо. Или на лице», – написала Захарова.

    Ранее Пашинян во время предвыборной акции накричал на сестру пропавшего солдата. В марте премьер-министр Армении извинился за крик на пассажирку ереванского метро. Позже Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации