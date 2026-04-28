Эксперты сообщили о грядущем сокращении населения Китая на 60 млн человек

SCMP: За десять лет население Китая сократится на 60 млн человек

Tекст: Мария Иванова

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post, в течение следующего десятилетия население Китая может сократиться примерно на 60 млн человек, что сопоставимо с численностью жителей Франции. Издание ссылается на отчет исследовательской группы Rhodium Group.

Одной из ключевых причин названо резкое падение рождаемости: в 2025 году в Китае ожидается рождение 7,92 млн детей, что на 17% меньше, чем в 2024 году. Население страны уменьшается уже четвертый год подряд, на это также влияют рост стоимости жизни и изменение общественных настроений.

По данным исследования, демографический спад уже отражается на экономике КНР. В 2025 году бюджетные субсидии фондам соцобеспечения достигли рекордных 2,5 трлн юаней, или 425 млрд долларов, что составляет 10,1% всех бюджетных расходов, и при сохранении тренда эта сумма будет расти.

Ожидается, что мягкие условия на рынке труда и замедление роста доходов усилят депопуляционные процессы. В Rhodium Group предупреждают, что сокращение численности населения приведет к снижению объемов кредитования и процентных ставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил о риске превращения части китайских городов в «города-призраки» из-за демографического спада к концу века.

Власти Китая для адаптации пенсионной системы к старению населения в 2024 году приняли закон о поэтапном повышении пенсионного возраста.

Китайский политический советник Чен Сунси для стимулирования рождаемости предложил снизить минимальный брачный возраст до 18 лет и полностью снять ограничения на число детей в семье.