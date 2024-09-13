Китай решил повысить пенсионный возраст из-за демографического кризиса

Tекст: Дарья Григоренко

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил законопроект, согласно которому мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 55 или 58 лет в зависимости от рода деятельности. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин увеличится на три года, а для женщин – на пять и три года соответственно. Постепенный переход к новому порядку продлится 15 лет, передает ТАСС.

Как отмечается в официальном сообщении, такое решение обусловлено необходимостью адаптировать пенсионную систему к новым реалиям, связанным с изменением демографической ситуации в стране. В течение последних десятилетий Китай столкнулся с резким снижением рождаемости, что привело к быстрому старению населения. В 2022 году численность населения КНР впервые за шесть десятилетий начала сокращаться.

Ранее власти страны проводили политику «одна семья – один ребенок», однако в последние годы были вынуждены ее ослабить из-за негативных демографических последствий. Несмотря на эти меры, ситуация остается сложной. По прогнозам экспертов, к 2035 году доля граждан старше 60 лет в Китае превысит 30%.

В январе 2023 года сообщалось, что в Китае впервые за 60 лет произошло снижение численности населения на 850 тыс. человек, до 1 млрд 411 млн 750 тысяч. В последний раз количество жителей страны падало в 1961 году, когда КНР столкнулась с последствиями массового голода.

Напомним, в 2023 году Конституционный суд Франции одобрил реформу о повышении пенсионного возраста в стране до 64 лет.